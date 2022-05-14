Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gardaşım, sayın Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli genel Başkanı sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı sayın Destici, sevgili Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanımızın şehirlerimize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşim Aliyev’e, sayın Bahçeli’ye, sayın Destici’ye ve diğer misafirlerimize bu güzel günümüzü bizlerle paylaştıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

"Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık"

Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız, sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık.

Bu havalimanlarında sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum.

Bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeliye yakışır ne Artvinliye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim bu uçakları doldurmalı ki ona göre bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin.

"Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir"

Havalimanımızdaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisi bölgemizin özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Türkiye’nin kalkınmada ve özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

Doğu Karadeniz’in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı, komşumuz Gürcistan’ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir.

"Son 20 yılda Rize’ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Artık Rize’de, Artvin’de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek. Tabii sadece bununla kalmadık. Son 20 yılda Rize’ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde inşa ettiğimiz 2 bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1,1 milyar lira sosyal yardım aktardık. Sağlıkta toplam 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize’de 4918 konut projesini hayata geçirdik.

"Kaçkar Dağları Milli Parkı’nı halkımızın kullanımına açtık"

Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize’mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli’ni tamamlayıp hizmete sunduk.

Rize’nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı’nı halkımızın kullanımına açtık.

"İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor"

Bölgemizi Karadeniz’in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide Rize’ye, Güneysu’ya, Ardeşen’e, Çayeli’ne, Fındıklı’ya, Pazar’a, Kalkandere’ye, Derepazarı’na ve İyidere’ye doğal gaz arzını sağladık.

"Artvin’e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık"

Aynı şekilde Artvin’e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3600’e ulaştırdık. Şehrimizde 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 10’u hastaneden oluşan toplam 16 sağlık tesisi inşa ettik.

"Yusufeli Barajı’nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik"

TOKİ kanalıyla Artvin’de 2964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tünelini hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek Yusufeli Barajı’nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı’nı inşa ettik.

Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları ne için anlatıyorum biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimiz seviyesine, hatta onların da ötesine geçirdik.

"Vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık"

Artık hiç kimsenin eğitim için, sağlık hizmeti için, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Böylece bölgemizin asırlık derdi olan göç sorununun çözüm yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk. Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme, her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizin elinizdedir.

"Karadenizlilere yakışan budur"

Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği, bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil bölgenin tüm Türkiye’nin ufkunu açacak, geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle, gayretiyle, becerisiyle hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur.

Baba ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bölgemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, hem iki asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif’in ‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum.

Bunu Karabağ’da ispatladınız, bunu Libya’da ispatladınız ve inanıyorum ki Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Beslerderesi’nde, bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki ‘şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’ İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak, ardından da her biri ayrı azim timsali olan demokrasi ve kalkınma alımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir.

Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her türlü yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır. Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar.

Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz.

Liderler Rize-Artvin Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açılıyor. https://t.co/sZ7el8qM1u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2022

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. https://t.co/dZwGksgU2p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2022

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Kulede çay bardağı formundan esinlenildi

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

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