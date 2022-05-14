Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi önlendi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz