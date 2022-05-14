Kripto para piyasası birkaç gündür çalkalanıyor. Değeri 120 doları gören bir coin hızla değer kaybetmeye başladı. Birçok kişi yeni seviyesinin çok ucuz olduğunu düşünüp bu sanal varlığa yatırım yapmaya başladı fakat günün sonunda LUNA adlı coinin değeri yok denecek seviyeye düştü.

LUNA dolar paritesinde ciddi bir sıfırlanma yaşıyoruz. Öyle ki piyasadan sadece LUNA açısından bakacak olursak 40 milyar dolar silinmiş durumda.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, şunları kaydetti;

"Bu durumda LUNA'daki yatırımcıların kaybı katlanarak büyümüş durumda. Aslında piyasada bir süredir düşüş yaşanıyordu ve bitcoin dolar paritesi Terra Vakfı'nın çıkardığı UST'nin çöküşe geçmesiyle 26 bin doları test etmişti. Bulunduğu yerden toparlanmaya geçti ancak aynı şeyi biz LUNA için söyleyemiyoruz. LUNA'nun tekrar eski şaşalı günlerine kavuşması yakın zamanda zor, belki de hiç mümkün olmayacak.

"LUNA, milyarlarca dolar kaybedilmesine sebep oldu"

Kripto para piyasasında ilk 10'daydı. Değer kaybı başlayınca bir çok kişi bunu bir alım fırsatı olarak gördü. Ancak günün sonunda değerinin neredeyse tamamını kaybeden LUNA adlı coin dünya çapında milyonlarca insanın, milyarlarca dolar para kaybetmesine sebep oldu.

"Param 3-5'e katlanmış olacak gibi bir düşünceyle hareket ediliyor"

Kayıp devam ediyor çünkü yatırımcı geçmişten referans alma güdüsüyle hareket ediyor. Geçmişte 120 doları gördü kurtarma planı açıklandı tekrar belki 3-5 dolara bile gitse benim burada param 3-5'e katlanmış olacak gibi bir düşünceyle hareket ediliyor.

Aslında ne oldu?

Piyasada kriz anı olduğunda belirsizlik hakim olduğunda biraz daha sürü psikolojisiyle hareket edebiliyoruz. Çöküş yaşanmasına rağmen birçok pozisyon bozularak LUNA'ya geçişler hızlandı.

Önlenemez düşüşe neyin sebep olduğuna dair çok fazla teori var. Şirket kendi dolara endeksli coinini kurtarmak için LUNA'yı feda etmiş gibi görünüyor. Ancak burada insanları asıl mağdur eden işin teknik kısmı değildi.

Herkesin aynı noktaya yönelmesinde de kolay para kazanma isteği hayli etkili oldu.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serdar Nurmedov, "X bir alt coinin fiyatının düşmesi artması bir yerden sonra pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü kalabalık nereye gidiyorsa biz de o kalabalığa uyar oraya doğru gideriz. Sürü psikolojisi bir fenomendir. Niye böyle bir kitle bir araya geldi hiç bakmaksızın o kitleye dahil olur. Burada esas sorun para kazanma hırsı daha doğrusunu söylemek gerekirse tıpkı kumar bağımlılığında olduğu gibi kaybedilen parayı yerine koyma hırsıdır. Burada hata üstüne hata yapmaya teşvik eden. Para kazanayım derken birçok şeyimizi kaybediyoruz." diye konuştu.

Uzmanlar riske karşı uyarıyor

Kolay para kazanma hırsının kulaktan dolma kazanç hikayelerinin çoğunlukla iyi bitmeyeceği bu olay bir kez daha ispatladı. Uzmanlar, riskli yatırımların adı üstünde riskli olduğunun asla unutulmaması gerekti konusunda uyarıda bulunuyor.