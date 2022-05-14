86 karat ağırlığında, çevresi çift sıra 49 adet minik elmaslarla çevrili Kaşıkçı Elması'nın bazı sosyal medya hesaplarında çalındığı iddiası öyle yaygın şekilde dile getirildi ki, Milli Saraylar, elmasın yerinde olduğunu bir basın toplantısıyla açıklamak durumunda kaldı.

Günde 15 bin ziyaretçi

Tarihi elmasların en meşhurlarından ve aynı zamanda en büyüklerinden olan Kaşıkçı Elması çalındı iddialarının aksine Topkapı Sarayı'nda bulunan Dış Hazine Bölümü'nde sergileniyor. Her gün yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği binada Kaşıkçı Elması turistlerin ilk uğrak noktası.

Sarayın dış güvenliğini Jandarma sağlıyor. İçerisinde ise Milli Saraylara bağlı güvenlik personeli bulunuyor. Her nokta, güvenlik kameralarıyla yedi yirmi dört izleniyor. Yoğun tedbirlerin yanı sıra binanın kubbelerinde bulunan kurşun kaplamalar nedeniyle bina içine telefon sinyalleri ulaşmıyor.

"Yalan haberi ortaya çıkaranlar hakkında hukuki işlemlerimizi sürdüreceğiz"

Konuya ilişkin TRT Haber'e konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, şunları kaydetti;

"Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından speküle edilemez. Her türlü güvenlik konusunda da güvenlik önlemleri alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir.

Fatih Köşkü 2014 yılında restorasyon ihtiyacı nedeniyle boşaltılmıştı. Oradaki hazine eserleri de depoda bulunuyordu. Topkapı Sarayı'nın milli saraylara bağlanmasıyla birlikte buruya geldiğimizde ziyaretçilerin en fazla sorduğu Kaşıkçı Elması ve bir de Topkapı Hançeri'ydi.

Yasanın gerektirdiği ilgili başvuraları yapacağız. Bu yalan haberi ortaya çıkaranlar hakkında hukuki işlemlerimizi elbette ki kurum olarak sürdüreceğiz."

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Selim Bayram