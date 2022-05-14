Define peşinde koşanlar, bir mahallenin altını delik deşik etti. İstanbul'un bir semtinde sarnıçlara dadanan defineciler tahmin edileceği üzere hiçbir şey bulamadı. Çünkü herkesin girebileceği sarnıçlar define saklamak için hiç müsait yerler değil. Ancak arkalarında bıraktıkları tahribat ve yarattıkları tehlike çok fazla.

Küçükpazar' talan ettiler

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Küçükpazar son zamanlarda define avcılarının hedefi haline geldi. Define peşinde tarihi sarnıcı tahrip ettiler. Her yeri delik deşik ettiler.

Şimdiye kadar dehlizlerde define bulan olmadı, çünkü sarnıçlar tarihte hiçbir zaman değerli eşyaları saklamak için güvenli bir mekan olarak görülmedi. Bölgede definecilere karşı tedbirler gün geçtikçe artırılıyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir