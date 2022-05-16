Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde 149 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Urla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, teknede bulunan 91 düzensiz göçmeni karaya çıkarırken, yasa dışı göçü organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çeşme ve Dikili'de 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine de bölgelere ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurları tarafından geriye itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı İzmir Sahil Güvenlik
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