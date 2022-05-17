Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu ile birlikte 18 Mayıs'ta yeni hizmet binasını açmak için Samsun'a gidecek.

TOBB yönetim kurulu toplantısı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da yapılacak.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, "Oda/borsa hizmet binamızın açılışı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Açılışın ardından ise Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu, meclis salonunda gerçekleştireceğimiz 'Üreten Samsun'un Yıldızları' ödül törenimize katılacak. Tüm hemşehrilerimizi 18 Mart günü saat 18.00'de yapacağımız açılışımıza davet ediyorum" sözlerini kullandı.

"Togg Anadolu'da ilk kez Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak"

Açılışta Samsunluları büyük bir sürprizin beklediğini dile getiren Murzioğlu, şunları söyledi:

"Açılış günü ülkemizin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz Togg da Anadolu'da ilk kez Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak. Halkımız yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'u yakından görme fırsatı bulabilecekler. Togg'un başarılı CEO'su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş da 19 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da odamız meclis salonunda 'Bir Otomobilden Daha Fazlası' temalı konferans verecek."