Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Direksiyon başına geçtiler

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İ

lk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Yolların ateş parçasını gençlerle beraber biz de test ettik.



Türkiye’nin gurur projesi seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor.



???????????? pic.twitter.com/t3UUCo9Vcd — Mustafa Varank (@varank) April 6, 2022

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.

"İki tur da ben atacaktım"

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." oldu.

Öğrencilere Togg sürprizi

Daha sonra Bakan Varank da Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak." diye konuştu.

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

"Dönüşen endüstriye cevap"

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü belirten Varank, "Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg ile Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici." diye konuştu.

Varank'a eşlik eden öğrencilerden Sena Bahadıroğlu da "Arabayı çok güzel buldum, çok keyifliydi." dedi. Ferit Yiğit Balaban da "Bakanımız arabayı çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba bakanımıza bile dayanabildi ise…" ifadesini kullandı.

Vekillerden beğeni topladı

Deneme sürüşünde bakanlara eşlik eden AK Parti Bursa Milletvekili Özen, "Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, "Togg'un bu teknoloji harikasının içinde olmak muazzam bir şey. Sayın Bakanımızın da Gürcan Bey'in de mihmandarlık yapması ayrı bir güzellik." dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç de "Türkiye'de, Bursa'da üretilen Togg dünya yollarında inşallah." diye konuştu.