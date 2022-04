Twitter, bugün yaptığı açıklamada, milyarderin sosyal medya şirketindeki %9,2 hissesini açıklamasından bir gün sonra Tesla'nın en büyük hissedarı ve patronu Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını söyledi.

Şirket, Musk'ın Twitter'ın direktörü olduğu sürece bireysel hissedar veya bir grup üyesi olarak Twitter'ın adi hisselerinin %14,9'undan fazlasının sahibi olamayacağını açıkladı.

Twitter CEO'su Parag Agrawal bir tweet'te "@elonmusk'u yönetim kurulumuza atadığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!