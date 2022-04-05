WhatsApp’tan yapılan resmi açıklamaya göre uygulama içerisinde her gün tam 7 milyar sesli mesaj gönderiliyor.

Meta şirketi, resmi blog sayfasında “Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz” başlığıyla beraber şunları paylaştı: “2013’te sesli mesajlaşmayı ilk başlattığımızda, bunun insanların iletişim şeklini değiştirebileceğini biliyorduk. Tasarımı basit tutarak sesli mesaj kaydetmeyi ve göndermeyi metin yazmak kadar hızlı ve kolay hale getirdik. WhatsApp’ta kullanıcılarımız her gün ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderiyor ve bunların tümü, her zaman gizli ve güvende kalmaları için uçtan uca şifreleme ile korunuyor.”

İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler

Sohbet dışı oynatma



Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

Kaydı duraklat/kayda devam et

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

Dalga biçimi görselleştirme

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

Taslak önizleme

Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

Oynatmayı hatırla

Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

İletilen mesajlarda hızlı oynatma

Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.