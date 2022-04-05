Fotoğrafları Sky and Telescope ve diğer birçok yayında yayınlanan ödüllü bir Alman fotoğrafçı olan Sebastian Voltmer çekti.

Voltmer’in fotoğrafları Washington DC'deki Smithsonian'da, Stuttgart'taki Carl Zeiss Planetarium'da ve diğer birçok yerde sergilendi.



Amerikalı astronot Raja Chari ve Alman astronot Matthias Maurer'in altı saatlik bir uzay yürüyüşü sırasında bir kamera kuran Voltmer, fotoğrafı 23 Mart'ta çekti.



"Hayatımda ilk kez fotoğraf çekiyo gibi hissediyorum. Bu muhtemelen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) aynı anda iki uzay yürüyüşçüsünü gösteren ilk resim.”



Voltmer, fotoğrafı çektiğinde Alman medyasına hızla sundu ve görüntüler kısa sürede viral hale geldi.



Voltmer'in görüntüsü, uzay yürüyüşü yapan iki ISS astronotunun yeryüzü tabanlı ilk görüntüsü.

