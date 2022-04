NASA, düşen yıldırımın 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi amaçlayan 30 katlı Artemis I gemisine herhangi bir zarar vermediğini duyurdu.

Fotoğrafçı Jerry Pike'ın Twitter'da paylaştığı bir videoda, roketi destekleyen kuleye yıldırımın düştüğü an görüldü.

