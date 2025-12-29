Soykırımcı İsrail'in Gazze'de ön uyarı yapmaksızın 15 kişilik aileyi yok ettiği ortaya çıktı

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bir katliamı belgeledi.

Euro-Med'den yapılan açıklamada, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir eve, önceden hiçbir uyarı yapılmadan düzenlenen bir saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu soruşturmanın, iki yılı aşkın süredir devam eden savaş boyunca Gazze'de işlendiği belirtilen savaş suçları ve soykırım fiillerini belgelemeye yönelik çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, sivil kayıpların "askeri gereklilik" iddiasıyla meşrulaştırılmasına yönelik girişimlerin bu bulgularla geçersiz kılındığı kaydedildi.

13'ü çocuk 15 kişilik bir aile yok edildi

İsrail ordusunun, ​​​​​​17 Şubat 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeydoğusunda yer alan Hirbet el-Adas bölgesinde bir ailenin dinlenme evini hedef aldığı bildirildi.

Saldırının ABD yapımı iki bombayla gerçekleştirildiği, evin tamamen yıkıldığı ve içeride bulunanların tümünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının "önceden herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmadan ve yerinden edilmiş bir ailenin hedef alınmasını haklı gösterecek herhangi bir askeri gereklilik olmaksızın” düzenlendiği vurgulandı.

Saldırıda "Ebu Nahal" ailesinden 13'ü çocuk, biri kadın 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hedefte herhangi bir askeri varlık ya da silahlı grubun faaliyetine dair bulgu bulunamadı

Yıllara yayılan çalışmalara dayanan soruşturmanın, olay yeri incelemeleri, hayatta kalanlar ile görgü tanıklarının ifadelerinin karşılaştırılması ve dijital materyallerin teknik analizini içerdiği kaydedildi.

Elde edilen bulguların, hedef alınan yerin tamamen sivil bir alan olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Hedefte herhangi bir askeri varlık ya da silahlı grubun faaliyetine dair bulgu bulunmadığı belirtilerek, bunun, İsrail'in olası "askeri gereklilik" iddialarını geçersiz kıldığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırının amacının, düğün kutlaması için misafirhanede bulunan 16 aile ferdini hedef alarak "mümkün olan en fazla sayıda masum sivili öldürmek" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

"Ailece mutlu bir ortamda kardeşimin düğününü kutluyorduk"

Saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan 16 yaşındaki Usame İbrahim Ebu Nahal'ın ifadeleri de paylaşıldı.

Ebu Nahal, "Ailece mutlu bir ortamda kardeşimin düğününü kutluyorduk. Saat 06.00 civarında, hiçbir uyarı olmadan üzerimize füzeler yağmaya başladı. Hatırladığım tek şey havaya fırlatılmam ve bilincimi kaybetmem." dedi.

Hastanede uyandığında vücudunun yaralar ve yanıklarla kaplı olduğunu dile getiren Ebu Nahal, ellerine ve ayaklarına platin çubuklar yerleştirildiğini, kendisiyle birlikte olan herkesin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Her biri yaklaşık 900 kilogram ağırlığında MK-84 tipi GBU-31 bombaları kullanılmış

Euro-Med'in açıklamasında, bombalamanın ardından oluşan iki derin kraterin analizine göre, İsrail savaş uçaklarının muhtemelen her biri yaklaşık 900 kilogram ağırlığında olan, JDAM güdüm kitleriyle donatılmış MK-84 tipi GBU-31 bombalarını kullandığı sonucuna ulaşıldığı bildirildi.

Bu bombaların askeri tahkimatları hedef almak üzere tasarlanmış yüksek yıkıcı güce sahip mühimmatlar olduğu, ancak basit ve tahkim edilmemiş bir konut binasında kullanılmasının tam yıkıma ve kurbanların bedenlerinin parçalanmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze Şeridi’nde işlendiği belirtilen İsrail suçları, özellikle de soykırım suçu hakkında bağımsız ve etkili ceza soruşturmaları başlatılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2023'ten bu yana yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanları hedef alarak çok sayıda büyük çaplı katliam gerçekleştirdiği, bazı saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.