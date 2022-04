Twitter hisselerinin yüzde 9,2’lik bölümünü satın alarak şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, Twitter’da ilginç bir anket başlattı. Elon Musk kullanıcılara bir düzenleme butonu isteyip istemediklerini sordu.

1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından oylanan anketin yüzde 74’lük kısmı evet cevabını verdi.

Do you want an edit button?

Musk'ın anketine yanıt veren Twitter CEO'su Parag Agrawal, anketin sonuçlarının önemli olacağını tweetledi, "lütfen dikkatli oy verin" dedi.

Twitter 1 Nisan'da uzun zamandır beklenen "düzenleme" özelliği üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Tweet'in şaka olup olmadığı sorulduğunda şirket, "Onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak açıklamamızı daha sonra düzenleyebiliriz" cevabını verdi.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB