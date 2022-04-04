Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA, Time
Elon Musk Twitter’ın en büyük hissedarı oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik "pasif hisse" satın alarak Twitter’ın en büyük hissedarı oldu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri yükseliş gösterdi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş gösterdi.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.
Yüzde 9,2'lik hisse, Musk'ı Twitter'ın en büyük hissedarı yaptı ve yüzde 2 hisseye sahip olan kurucu Jack Dorsey'in önüne geçirdi.
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya Twitter
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