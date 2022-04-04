Çin ana karasında, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 11 bin 771 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Yurt içi kaynaklı 836 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette, hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 742 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, göstermeyen 8 bin 581 vaka kaydedildi.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 156 bin 143 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.