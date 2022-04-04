Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de Anzer Yaylası yolunda heyelan
[Fotoğraf: İHA]
Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Anzer Yaylası'na giden yol ulaşıma kapandı.
Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Anzer Yaylası'na giden yol ulaşıma kapandı.
İkizdere ilçesinde Anzer Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi.
Heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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