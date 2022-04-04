Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Anzer Yaylası'na giden yol ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesinde Anzer Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



