Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Geçen Ocak ayında yoğun kar yağışı sebebiyle Zonguldak-İstanbul karayolu 13. kilometresinde heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından İstanbul istikametine giden çift şeritli yol ulaşıma kapatıldı.
Trafik Zonguldak istikametine tek yönlü olarak sağlanırken heyelanı temizleme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
Etiketler: Zonguldak Ulaşım Heyelan Doğal Afet
Sıradaki Haber
KYK'de kalan öğrencilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz