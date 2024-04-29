Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2024 19:18

İsrail basını: İsrail müzakere heyeti yarın Kahire'ye gidebilir

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, müzakerelere katılan bir yetkili, "Mossad, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten bir heyetin salı günü Kahire'ye gidebileceği" bilgisini paylaştı.

İsrail basını: İsrail müzakere heyeti yarın Kahire'ye gidebilir
[Fotograf: AA]

Söz konusu İsrailli yetkili, heyetin Kahire'ye gitmesinin "Hamas'ın yanıtına bağlı olduğunu" ifade etti.

Haberde, "İsrail'in esir takası müzakerelerinde yol ayrımına geldiği" değerlendirilirken, İsrail ile Mısır arasındaki görüşmelerin "devam ettiği" ve Tel Aviv'in Hamas'a sunduğu son teklifte "esnek davrandığı" savunuldu.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed", Mısır'ın Hamas ile müzakereler için İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiğini bildirmişti.

Mısır ve Katar ara buluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail: Gazze'de 130'dan fazla İsrailli esir var

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Mısır Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Stoltenberg'den Ukrayna mesajı: Daha fazla destek yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Ankara için sağanak uyarısı
20:05
Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
20:02
Gazze hükümeti: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evleri patlayıcılarla tuzaklıyor
19:49
Bakan Şimşek Riyad'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası toplantısında konuştu
19:44
Blinken: Gazze'deki savaş sona ermeli
19:30
UAD'de Almanya aleyhine açılan davada tedbir kararı yarın açıklanacak
Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi
Osmanlı'da sarayın doğal kokusu Edirne gülü düzenlenen şenlikle hasat edildi
FOTO FOKUS
Konya'da 15 yeni obruk oluştu
Konya'da 15 yeni obruk oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ