Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: The Verge
Twitter müjdeyi verdi: Düzenleme butonu geliyor
Twitter, kullanıcıların tweetlerini yayınladıktan sonra düzenlemelerine izin vermeye çalıştığını doğruladı.
Twitter, yıllardır belki de en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı.
Uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bu özellik sayesinde artık harf hatası yaptığınız veya belirli bir kısmını düzenlemek istediğiniz tweetleri kaldırıp tekrar paylaşmanız gerekmeyecek.
Düzenleme butonu çok yakında test edilmeye başlanacak
Şirket, önümüzdeki aylarda Twitter Blue aboneleriyle özelliği test etmeye başlamayı planladığını açıkladı.
???? pic.twitter.com/I13wE3eLdn— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022
Şirketin tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan, düzenlemenin uzun yıllardır en çok istenen Twitter özelliği" olduğunu söyledi.
Twitter, geçen yıldan beri özelliğin güvenli bir şekilde nasıl oluşturulacağını araştırıyor.
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
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