Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 03:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü` nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre:
Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu'nun tamamı, Rıhtım Sokağın tamamı, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz ve Albay Faik Sözdener caddelerinin bir bölümü trafiğe kapatılacak.
Alternatif olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi güzergâhlarının kullanılması istendi.
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