Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iş yerine gelen S.A. ile iş yeri sahibi E.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından S.A yanında taşıdığı tabancayla E.G'yi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.G. hastaneye kaldırıldı. S.A. polis ekiplerine teslim oldu.

S.A. ile E.G'nin daha önce ortak iş yaptıkları öğrenildi.