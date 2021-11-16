Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da eski ortağını yaralayan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’da eski ortağını yaşanan tartışma sonucu tabancayla bacağından vuran şüpheli, gözaltına alındı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iş yerine gelen S.A. ile iş yeri sahibi E.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesinin ardından S.A yanında taşıdığı tabancayla E.G'yi bacağından yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.G. hastaneye kaldırıldı. S.A. polis ekiplerine teslim oldu.
S.A. ile E.G'nin daha önce ortak iş yaptıkları öğrenildi.
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