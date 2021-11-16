Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir kamyonetin çalınması olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şikayetçinin ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, kamyonetin çekiciye yüklenerek Aksaray'a götürüldüğünü tespit etti.

Olayın faillerinden K.Ç.'yi Aksaray'da aracı parçalarken yakalayan ekipler, diğer şüpheliler M.M. ve A.G.'yi de Kırşehir'de farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerden B.S. hala aranıyor.

Öte yandan, Kırşehir'de geçen yıl, çekiciyle çalınan otomobilin şüphelisi M.A. da Aksaray'da kovalamaca sonucu yakalanarak Kırşehir'e getirildi.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.