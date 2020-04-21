İlçedeki bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenleyen Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 40 bin 100 lira para cezası verdi.

Evde yapılan aramada, çuhalı masalar, iskambil kağıtları ve kumar oynanırken kullanılan çok sayıda materyal ele geçti.

[Fotoğraf: AA]