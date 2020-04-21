Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da çıkan yangında 2 katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Çarıksaray beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, İsmail Kaygısız'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangına Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Öte yandan, Kaygısız'ın akrabası Sait Kaygısız'a ait besihanedeki hayvanlar ise son anda kurtarıldı.
Etiketler: ısparta yangın ev yangını itfaiyeSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 03:58
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