Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu, kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşilyurt köyündeki bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu, plakası belirtilmeyen bir kamyonla hafriyat taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 200 metreden uçuruma düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yazıcıoğlu'nun kayaların altında kalması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Yazıcıoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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