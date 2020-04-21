Haber Giriş: Kaynak: DHA
'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 4 yaban domuzu yiyecek ararken görüntülendi.
Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya 4 yaban domuzu indi.
Aç kaldıkları için yiyecek arayan yaban domuzlarını, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı.
Etiketler: Muğla sakin şehir yaban domuzu AkyakaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 03:27
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