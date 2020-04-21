Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya 4 yaban domuzu indi.

Aç kaldıkları için yiyecek arayan yaban domuzlarını, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı.