Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'dan, Türkiye'ye getirilen 132 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Uşak'ta öğrenci yurduna karantinaya alındı.
Frankfurt Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Uşak Havalimanı'na indi.
Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:45
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