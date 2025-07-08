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Türkiye
TRT Haber 08.07.2025 17:16

Manavgat Belediye Başkanı Kara ve Yardımcısı Tüter tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ‘Rüşvet' soruşturması kapsamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.

Manavgat Belediye Başkanı Kara ve Yardımcısı Tüter tutuklandı

4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ‘Rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltına bulunan ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken, rüşvet olayında baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, ile Başkan Niyazi Nefi Kara tutuklandı.

Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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