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Türkiye
TRT Haber 08.07.2025 11:12

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor

Manavgat'ta CHP'li ilçe belediyesinde rüşvet soruşturması ifadeler doğrultusunda derinleşiyor. Makam odasında 110 Bin euro para alırken görüntülenen Başkan Yardımcısı Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesinin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etti ancak adına 'komisyon' dedi. Gözaltı kararı sayısı da 41'e yükseldi.

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Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in tatlı kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanması ile başlayan soruşturma derinleşiyor. Gözaltındaki şahısların sorgusunun ardından yeni gözaltı kararları geldi.

Rüşvet aldığı anlar görüntülere yansıyan Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı...

Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etti... Ancak, belediyedeki makamında aldığı binlerce avronun iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet çarkı" ile ilgili suçlamaları da kabul etmedi.

Gözaltı kararı 41'e yükseldi

İlk operasyonda gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından gözaltı kararı sayısı 34'ten 38'e yükseldi. Bunlardan 34'ü gözaltına alındı.

İlk operasyonda gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalanmıştı. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Rüşvet iddiaları yazışmalara yansıdı

Rüşvet iddiaları, bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı whatsapp grubundaki yazışmalara da yansıdı.

Turizmci Zafer Süral'in iddiasına göre, Manavgat'taki turizmciler belediye tarafından haraca bağlandı.
Süral, kendisi ve başka turizmcilere, rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü.

İddiaya göre, bu durum da diğer turizmcilere gözdağı vermek için kullanıldı.

Aralarında rüşvetin video kayıtlarında yer alan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa götürüldü.

Belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanı, zimmet, irtikap, rüşvet almak ve vermek suçlamalarıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tüter'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Tüter'in savcılıktaki ifade işlemleri sonra erdi.
Belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
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