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Türkiye
AA 08.07.2025 11:04

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 10 şüphelinin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilerin FETÖ kapsamında işlem yapılan şahıslarla irtibatları ve para transferleri olduğu, ByLock kaydı olan şüphelilerle iletişim sağladıkları ve örgütle iltisaklı olan kurum ve kuruluşlarla irtibatları olduğu da belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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