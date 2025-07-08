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Türkiye
DHA 08.07.2025 07:40

İzmir’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İzmir’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 22.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Gerenköy sapağı mevkisinde meydana geldi.

Sedat T. yönetimindeki kamyonet ile İlker A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler Sedat T. ve İlker A. ile araçlarda bulunan Sevda T., Semra K., Halilcan K., Burakcan A. ve Nurten A. yaralandı.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Burakcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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