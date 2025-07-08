Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Furkan B. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki hafif ticari araç, Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K., B.T., Y.Y., H.K., M.K., H.Ç. ve E.E. ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.