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Türkiye
AA 08.07.2025 00:39

Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada 10 kişi yaralanırken yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: AA]

Furkan B. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki hafif ticari araç, Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K., B.T., Y.Y., H.K., M.K., H.Ç. ve E.E. ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. yaralandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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