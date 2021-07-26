Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Maltepe'de teknede çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Maltepe'de balıkçı barınağında bağlı teknelerde çıkan yangın söndürüldü.
Maltepe Dragos sahildeki balıkçı barınağına bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
9 teknede hasar
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.
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