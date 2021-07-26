Maltepe Dragos sahildeki balıkçı barınağına bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

9 teknede hasar

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.