Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 63,61, ikinci doz ortalaması ise 36,80 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 77,8, Edirne'de yüzde 77,5, Tekirdağ'da ise yüzde 72,9 olarak açıklandı.

Kırklareli üçüncü sırada

Buna göre, Türkiye genelinde en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü, Tekirdağ ise 10'uncu sırada yer alıyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bu yana Kırklareli'nde 412 bin 58, Edirne'de 487 bin 684, Tekirdağ'da 1 milyon 13 bin 100 doz aşı yapıldı.

Aşıya yoğun ilgi

Kırklareli'nde randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Vatandaşlar, aşılama merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Edirne ve Tekirdağ'da da randevu alan vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.