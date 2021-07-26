Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Temmuz'da kent genelinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/KCK Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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