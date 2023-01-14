Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy yönüne giden otomobil, D-100 kara yolunun Gülsuyu yol ayrımında, önünde ilerleyen soğan yüklü minibüse vurup savrularak bariyerlere çarptı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen söz konusu araçlardan otomobildeki 4 kişi, sıkışıp yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, minibüs şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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