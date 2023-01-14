Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: İHA]
Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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