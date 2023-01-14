Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.M.'nin telefonda dolandırılarak ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

M.Ö., M.R.Ö. ve M.T. takibe alındı. Şüphelilerin Kocaeli'den gelerek telefonda kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıttıkları bilgisine ulaşan polis, çalışma başlattı.

Zanlıların Adana'ya gittiğini tespit eden polis, Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket etti. Şüphelilerin Adana'dan Şanlıurfa'ya gitmek için hareket ettiğini öğrenen polis, aracı takip etti. Kovalamacayla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, altınlar sahibine teslim edildi.