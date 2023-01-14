Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki otomobil Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde takla atarak orta refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki B.K. ve E.B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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