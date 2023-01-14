Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul'da maskeli bir saldırgan tarafından devriye halindeki polis ekibine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıkuşu sokakta devriye gezen polis aracına, maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırıda, aracın yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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