Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur etkili olacak.

Bölgede 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.