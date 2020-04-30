Çorum Hacıpaşa Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Eken, Malatya'da bulunan bağ, bahçe ve arsaları olmak üzere toplam 12 parçalık gayrimenkulünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Evlatları ile otururken televizyonda askerleri gördüğünü bunun üzerine çocuklarının da rızasını alarak malını bağışmalaya karar verdiğini söyledi:

"Evlatları ile oturuyorduk. Askerleri harp ederken gördüm. Çocuklarıma dedim ki, 'Çocuklar bakın, Nasıl harp ediyorlar. Razı gelirseniz malımı vereceğim, razı gelmezseniz yok bir şey. Evlatlarım da dedi ki 'O nasıl laf anne. Tabi ki razı geliriz.' Razı geldiler ben de verdim.

O kadar tapu verdim kat kat helali hoş olsun hepsine. Annelerinin sütü gibi helal olsun. Onların hepsini evladım biliyorum. Burunları kanasa ciğerim kopuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti

Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndererek evine davet etti:

"Cumhurbaşkanımızı Allahım korusun. Askerlerimiz ile bütün cümlesiyle beraber korusun. Düşmanımıza fırsat vermesin. Selam söylerim. Gelince de buraya benim yanıma gelsin, bir bardak çayımı içsin. Bunu da istiyorum."