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Deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye 150 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye toplam 150 bin 400 lira para cezası verildi. Operasyonda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyonda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Kaçak avlanan 33 kişiye 150 bin 400 lira para cezası kesildi.
Canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakılırken, şüphelilerin teknelerine el konuldu.
Etiketler: para cezası deniz patlıcanı operasyonu balıkesirSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:26
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