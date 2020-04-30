Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda iki kargo kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda kargo kamyonunun seyir halindeyken sağ ön lastiği yerinden çıktı.
Sürücüsünün yolun sağ tarafına park etmek istediği kamyon bu sırada aynı yönde seyir halindeki başka bir kargo kamyonuyla çarpıştı.
Yükleri yola savrulan kamyonların sürücülerinden biri, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Araçlar ve yola savrulan kargoların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
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