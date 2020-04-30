Haber Giriş: Kaynak: AA
Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, salgın nedeniyle 3 ay ertelendi.
Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.
Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.
Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.
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