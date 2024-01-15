Malatya’daki deprem konutlarında sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş depremlerinden büyük bir yıkım yaşanan Malatya’daki 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da 9 Haziran’da TOKİ tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında 7 ayda yüzde 90 fiziki tamamlanmaya ulaşıldı.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi lökomarlar mevkiinde yapımı hızla süren konutların 2024’ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Konutların Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini belirten Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

“Yaraları hızla sarmaya devam ediyoruz”

Konutların 2024’ün ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise "Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Akçadağ ilçemizdeki bazı bölgeler ciddi zararlar gördü. Elhamdülillah güçlü bir devletimiz, hükümetimiz var devlet millet el ele vererek yaraların sarılması için gereken adımlar hızla atıldı. Yaralarımız derin olsa da sarmaya devam ediyoruz. Konutlarda ki çalışmalar mutluluk verici bir seviyeye geldi. 2024’ün ilk çeyreğinde hepsi hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

“İhalesi gerçekleştirilen 14 bin 300 konutta çalışmalar devam ediyor”

Çalışmaların bütüncül bir şekilde sürdürüldüğünü aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, şöyle devam etti:

“Depremler sonrası kent genelinde 14 bin 300 konutun ihalesi gerçekleştirildi ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Akçadağ ilçemizde inşa çalışmaları süren köy evlerinde çok güzel bir seviyedeyiz. 2 bin 173 köy evinin bin 50’sinde çalışmalar hızla sürüyor. İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi lökomarlar mevkiinde 316 kalıcı konutun yapımı ise tamamlandı ve 2024’ün ilk çeyreğinde teslim edilecek hala geldi.

Altyapı çalışmaları da komple bir şekilde devam ettiriliyor ve neticeye çok yaklaşmış durumdayız. İnşallah Akçadağlı hemşehrilermiz ile birlikte tüm mağduriyetlerinin giderildiği seneleri hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Başta direktifleri ile şehrimizi asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm bakanlıklarımıza ve bağlı birimlere teşekkürlerimi sunuyorum."