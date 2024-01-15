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Türkiye
AA 15.01.2024 11:23

Doğu'da 338 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde olumsuz hava şartları nedeniyle 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da 338 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden il genelinde kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 555'i ekiplerce açıldı.

Doğu Anadolu buz kesti
Doğu Anadolu buz kesti

Karla mücadele ekipleri, kapalı 116 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Doğu'da 338 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 25 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Doğu'da 338 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari'de önceki gün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 298 köy ve mezra yolundan 123'ü karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu açıldı.

Kapalı 175 köy ve mezra yolunun açılması için de çalışmalarını sürdüren ekipler, kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara devam ediyor.

Hakkari-Şırnak kara yolu da Çukurca ilçesinin Çığlı köyü ve Şırnak'a bağlı Ortaköy sınırlarında düşen çığ nedeniyle kapandı.

Karayolları personeli, yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda 2 hafta önce heyelan meydana gelen noktada zaman zaman taş ve kaya parçaları düşmeye devam ediyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalara neden olan kaya parçalarını temizleyip söz konusu noktada kontrollü geçiş sağlıyor. ​​​​​​

Doğu'da 338 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Muş

Öte yandan Muş'ta 2 gün önce başlayan kar yağışı dolayısıyla kapanan 114 köy yolu açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu aktardı.

Kardan kapanan köy yollarının tamamını açtıklarını anlatan Yentür, ekiplerin açılan yollarda genişletme çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Siirt

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şirvan'da 10 köy, Eruh'ta 2 köy, Pervari'de ise 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 3 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

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Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi Hakkari Kar Yağışı Muş Van
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