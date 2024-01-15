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Türkiye
AA 15.01.2024 11:59

Doğu Anadolu buz kesti

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Erzurum'da 16, Ağrı'da 13 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu buz kesti
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları ve şadırvanlar buz tuttu.

Cadde ve sokaklarda buzlanmanın oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla örttü.

Ağrı

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

Ardahan

Gece en düşük hava sıcaklığının eksi 24 derece ölçüldüğü Ardahan da buz kesti.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araç ve iş yerlerinin camları dondu.

Ardahan-Artvin arasındaki yaylalar da karla kaplandı.

Tunceli

Tunceli’de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi.

Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tuttuğu ilde, akarsular da kısmen dondu.

Kar ve soğuk hava dolayısıyla doğada yiyecek bulamayan bazı yaban hayvanları yerleşim yerlerinin yakınlarına indi.

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