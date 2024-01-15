3 bin rakımda kurtarma operasyonu: Sakatlanan dağcı böyle kurtarıldı

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 11 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sonrası iniş için harekete geçti.

Dönüş sırasında 3100 metrede Ezgi Yıkılmaz dengesini kaybederek düşüp ayağından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 23 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Ekipten 3 kişi Yıkılmaz'ın yanında kalırken diğer 7 kişi kendi çabalarıyla dağdan indi.

Yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Yıkılmaz ve 3 arkadaşı, güvenli bölgeye indirildi.

Yaralı Ezgi Yıkılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan Yıkılmaz'ın ekip arkadaşı, dağda bir kaza gerçekleştiğini anlatarak, "Biz doğa sporları yapan birkaç arkadaş toplanıp tırmanışa çıkmıştık. Hepimiz profesyoneliz ama doğada herhangi bir olumsuzluk olabiliyor. Sağ olsunlar geldiler, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz" dedi.