Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, İHA 15.01.2024 11:51

3 bin rakımda kurtarma operasyonu: Sakatlanan dağcı böyle kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı, helikopterle kurtarıldı. Dağcılar ekiplere yerini ışık yakarak gösterdi.

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 11 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sonrası iniş için harekete geçti.

Dönüş sırasında 3100 metrede Ezgi Yıkılmaz dengesini kaybederek düşüp ayağından yaralandı. 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 23 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

3 bin rakımda kurtarma operasyonu: Sakatlanan dağcı böyle kurtarıldı

Ekipten 3 kişi Yıkılmaz'ın yanında kalırken diğer 7 kişi kendi çabalarıyla dağdan indi.

Yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Yıkılmaz ve 3 arkadaşı, güvenli bölgeye indirildi.

Yaralı Ezgi Yıkılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan Yıkılmaz'ın ekip arkadaşı, dağda bir kaza gerçekleştiğini anlatarak, "Biz doğa sporları yapan birkaç arkadaş toplanıp tırmanışa çıkmıştık. Hepimiz profesyoneliz ama doğada herhangi bir olumsuzluk olabiliyor. Sağ olsunlar geldiler, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz" dedi.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Uludağ'da JAK timleri 7/24 görevde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
12:36
Bakan Göktaş: 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor
12:32
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
12:26
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
12:21
Fransızların yarısından fazlasına göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil
12:21
MHP 55 adayı daha açıkladı
İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm
İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ